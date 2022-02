Famosos brasileiros se mobilizam para doações às vítimas das chuvas em Petrópolis, no Rio

Diversas celebridades brasileiras iniciaram campanha nesta quarta-feira (16) para ajudar as vítimas das chuvas que atingiram Petrópolis, cidade localizada na Região Serrana do Rio de Janeiro. Fiorella Matheis, nascida no município, e nomes como Paolla Oliveira, Larissa Manoela e Rodrigo Santoro entraram na causa.

Por meio das redes sociais, eles compartilharam dados bancários de grupos que estão arrecadando quantias para ajudar pessoas que estão sofrendo com a tragédia.

Até o momento, 44 mortes foram registradas na cidade após uma tempestade na terça-feira (15), que resultou em alagamentos, deslizamentos de terra e caos.

Legenda: Fiorella nasceu e foi criada em Petrópolis Foto: reprodução/Instagram

Pedidos nas redes

"Um grupo de gente local, séria e comprometida, que já está mobilizada no apoio às famílias afetadas pela devastadora chuva de ontem em Petropolis. Quem quiser e puder ajudar, por este caminho, sua doação chegará ao destino", escreveu o apresentador Luciano Huck no Instagram.

O grupo responsável pelas arrecadações, que podem ser feitas com qualquer valor, é o SOSerra. No Instagram, é possível encontrar as informações exatas sobre como o processo pode ser feito.

