Repórter se emociona ao vivo ao mostrar resgate de cachorro em tragédia de Petrópolis; assista

O repórter André Coelho, da GloboNews, se emocionou ao vivo, nesta quarta-feira (16), ao mostrar a tragédia em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O jornalista segurou as lágrimas ao veicular a imagem de um cachorro sendo resgatado da enchente.

A localidade da região serrana do Rio teve deslizamentos e alagamentos causados pelas fortes chuvas que atingiram o município na tarde da última terça-feira (15). Com a voz embargada, André comentou que o resgate do cão trouxe esperança para o momento difícil.

André Coelho Repórter da GloboNews Foi uma cena que nos sensibilizou e nos deu esperança de que, assim como o resgate desse cãozinho, a gente possa ainda encontrar muita gente que está perdida.

Petrópolis (RJ): tutor resgata cachorro em região tomada por lama após deslizamento. Às 9h11, o número de mortos chegava a 38.



O jornalista ainda comentou sobre a felicidade do animal, adotado há cerca de um ano, ao encontrar o dono. "Uma imagem muito bonita do resgate de um cãozinho que passou a madrugada no teto da casa da família dele esperando a família voltar", contou.

"E a gente vê que um dos donos conseguiu voltar aqui e encontrar o cãozinho. Ele ficou muito feliz, o nome dele é Pitoco, foi adotado há cerca de um ano", finalizou, visivelmente emocionado.

Tragédia em Petrópolis

Pelo menos 44 pessoas foram mortas após um temporal atingir Petrópolis, segundo informações da prefeitura e do Corpo de Bombeiros da cidade.

Vários pontos do centro estão bloqueados e as aulas da rede pública foram suspensas. A prefeitura orienta que os moradores evitem sair de casa e é prevista chuva de fraca ou moderada intensidade nesta quarta-feira (16). O Corpo de Bombeiros informa que não sabe ainda quantas pessoas estão desaparecidas.

