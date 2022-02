Jair Bolsonaro comenta da Rússia temporal em Petrópolis, e garante 'auxílio imediato' às vítimas

O presidente Jair Bolsonaro (PL) usou o Twitter, na noite dessa terça-feira (15), para informar que pediu "auxílio imediato" aos moradores de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, vítimas de um temporal com ao menos 24 mortos.

"De Moscou tomei conhecimento sobre a tragédia que se abateu em Petrópolis/RJ. Fiz várias ligações para os Ministros @rogériosmarinho e Paulo Guedes para auxílio imediato às vítimas, bem como conversei com o @DefesaGovBR, General Braga Neto, que me acompanha na Rússia", garantiu.

O mandatário brasileiro cumpre agenda política em Moscou, em meio à crise entre Rússia e Ucrânia, para discutir nesta quarta-feira (16) com o presidente Vladimir Putin o fortalecimento de parcerias estratégicas e de parcerias nos campos comercial, econômico, científico, técnico, cultural e humanitário.

Foto: Reprodução/Twitter

Ainda na publicação via redes sociais, Bolsonaro também disse que conversou com o governador do Rio de Janeiro e que retorna ao Brasil daqui a uma semana, além de ter se solidarizado com os parentes das vítimas.

"Falei também para o governador do Rio, Cláudio Castro, que se encontra na região atingida. Retorno na próxima quarta-feira e, mesmo distante, continuamos empenhados em ajudar ao próximo. Deus conforte aos familiares das vítimas", afirmou.

Mais cedo, Cláudio Castro já havia antecipado que Petrópolis receberá ajuda a partir das 6h desta quarta-feira (16). Serão disponibilizados maquinários das secretarias de Infraestrutura e Obras, das Cidades, do Ambiente e de Agricultura, até que o trabalho esteja "100% organizado".