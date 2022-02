Bolsonaro desembarca em Moscou de máscara e testado para Covid-19

O presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou em Moscou, na Rússia, por volta de 10h, desta terça-feira (15), horário de Brasília. O mandatário brasileiro cumpre agenda nesta quarta-feira (16) com o presidente Vladimir Putin e empresários.

Bolsonaro desceu do avião presidencial usando máscara contra a Covid-19, item que ele costuma ignorar no Brasil. Ele também precisou fazer testes para diagnóstico ou descarte da doença como exigências do governo local.

O chefe do Executivo foi recebido pelo vice-ministro das Relações Exteriores, embaixador Sergey Ryabkov, e pelo diretor do Departamento de Protocolo Estatal, embaixador Igor Bogdashev.

Pautas

Ainda nesta terça-feira (15), o governo russo emitiu um comunicado para confirmar o encontro de Bolsonaro com Putin. Segundo a nota oficial, haverá "troca de pontos de vista" sobre questões da agenda internacional.



"Está prevista a consideração de questões de fortalecimento da parceria estratégica russo-brasileira, desenvolvimento de cooperação nos campos comercial, econômico, científico, técnico, cultural e humanitário, bem como a troca de pontos de vista sobre questões-chave da agenda internacional", diz a nota do governo russo.

Bolsonaro chega a Moscou nesta terça-feira em meio à crise entre Rússia e Ucrânia. Por envolver questões globais delicadas, o Itamaraty orientou o presidente a não tocar no assunto do conflito, salvo se provocado por Putin.