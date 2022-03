Novo lote do vale-gás Ceará será distribuído no dia 15; veja quem tem direito

A distribuição do novo lote do vale-gás no Ceará deve acontecer no próximo dia 15 de março, terça-feira. Durante live nesta terça-feira (1º), o governador Camilo Santana (PT) noticiou o repasse, de responsabilidade da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS). O programa Vale Gás Social distribui vouchers que podem ser trocados por recargas gratuitas do botijão de gás de 13 kg.

A Secretaria deve repassar os vouchers às prefeituras de todas as cidades cearenses. Após isso, a logística deve ser feita por cada prefeitura e a distribuição será feita nominalmente. A lista dos nomes será divulgada no site da SPS.

Esta é a primeira entrega do programa em 2022. O Vale-Gás Social foi criado durante a pandemia como emergencial, mas se tornou política permanente do governo. Em dezembro de 2021, foram distribuídos 201,2 mil vouchers.

Quem pode ganhar o vale-gás do Estado?

Famílias com renda per capita igual ou inferior a R$ 100,25

Famílias do Cadastro Único (CadÚnico) e beneficiadas pelo Auxílio Brasil

Beneficiários do Cartão Mais Infância

Jovens integrantes do programa Superação

Como se inscrever no Vale Gás Social?

Não há possibilidade de inscrição especialmente para o vale-gás, como o monitoramento é feito a partir de dados do CadÚnico, a distribuição será feita a partir das famílias já inscritas no programa.

Os vouchers são nominais e cada beneficiário receberá um voucher com seu nome. O repasse dos governos ao município será feito considerando o número de pessoas no CadÚnico de cada cidade.

