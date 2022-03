Camilo Santana sanciona reajuste salarial de 33,34% para professores da rede estadual

O governador Camilo Santana sancionou, nesta terça-feira (1º), o reajuste de 33,34% no piso salarial dos professores da rede pública estadual. Conforme o gestor, a medida será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) até o fim do dia. A assinatura do aumento foi realizada durante a transmissão semanal nas redes sociais do político.

O projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa na última quarta-feira (23), menos de 24 horas após o chefe do Executivo encaminhar a proposta à casa do legislativo estadual. A proposta aguardava apenas a ratificação do administrador para ser implementada.

A medida segue o que estipula a Lei Federal nº 11.738/2008. O reajuste deve contemplar professores ativos, aposentados, pensionistas e temporários. Ao todo, serão beneficiados em torno de 51 mil profissionais, com um investimento de R$ 279 milhões no ano de 2022.

O acréscimo será dado na tabela de vencimentos e na atualização dos valores financeiros da Parcela Variável de Redistribuição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (PVR-Fundeb).

Fortaleza

Na última terça-feira (22), o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), sancionou lei semelhante que estabelece reajuste de 22,24% no salário de professores do Município.

O percentual se complementa aos 11% já concedidos para a categoria ao fim do ano passado e, assim, cumpre o novo piso nacional do magistério proposto pelo Governo Federal, que estabelece a correção salarial de 33,24%.