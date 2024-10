Jovens são resgatados após se perderem em trilha em Guaramiranga

Quatro jovens universitários de Fortaleza, com idades entre 22 e 24 anos, foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros, na noite dessa segunda-feira (7), após se perderem ao realizar uma trilha em Guaramiranga, na microrregião do Maciço de Baturité. O grupo, formado por uma mulher e três homens, foi encontrado pelos agentes com fome, consciente, orientado e em bom estado de saúde. Somente a moça sofreu um ferimento no tornozelo.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que os estudantes partiram, sozinhos, ainda pelo período da manhã para a trilha da Cachoeira do Poço da Veada, trecho apontado como um dos mais difíceis no Município.

Nas mais de 8 horas isolados na mata, os jovens enfrentaram falta de suprimentos e dificuldades em acessar o sinal de celular. Apesar dos problemas de comunicação, eles conseguiram avisar a familiares, que estavam em Fortaleza, sobre a situação. Os parentes acionaram as autoridades por volta das 15h40.

O Corpo de Bombeiros demorou quase três horas para achar o grupo. Ao encontrar os universitários, os agentes verificaram que todos estavam bem, hidratados, conscientes e orientados, mas com fome.

Como medida emergencial, os militares alimentaram o grupo com rapadura — alimento fonte de energia, rico em minerais e vitaminas, usado pela autoridade nesse tipo de situação.

Além dos bombeiros, os familiares dos estudantes acionaram profissionais que atuam como condutores turísticos na região para auxiliar nas buscas. Por volta das 20h, eles conseguiram alcançar os agentes e as vítimas.

"Foi eu e outro guia, o Antônio Brasiliano, e a gente demorou cerca de meia hora para chegar no local, pois a gente sabe os acessos, os atalhos, e conhece bem. A volta demorou um pouco mais, por conta da moça que estava com o pé machucado, então a gente caminhava mais lento. Eles também estavam muito cansados." Marcos Silva Condutor local

Por volta das 23h, todos conseguiram retornar à sede de Guaramiranga, onde parentes dos universitários aguardavam, na companhia de outros profissionais que também atuam como condutores na área.

Legenda: Condutores turísticos Antônio Brasiliano (1º da esquerda para direita) e Marcos Silva (2º da esquerda para direita) auxiliaram os bombeiros no resgate do grupo Foto: divulgação/CBMCE

Cuidado ao realizar trilha

O Corpo de Bombeiros reforçou a importância de planejar trilhas, informar o destino a contatos de confiança, levar suprimentos e verificar as condições climáticas. Além de usar trajes e calçados adequados, conferindo as informações com os guias e/ou mateiros locais.

"Seja qualquer região, qualquer bioma, o indicado é sempre ir com guia local, mesmo que você esteja em um grupo de amigos que tenha um cara que é guia de outra região, pois ele nunca vai conhecer os atalhos, ou os animais peçonhentos. Inclusive, na volta a gente achou uma cobra. Enfim, então o ideal sempre, em qualquer região, é estar com condutor local", frisa Marcos Silva.