Prefeito de Morada Nova, no Interior do CE, aposta três Hilux em eleição de sucessor e perde carros

O prefeito de Morada Nova, Wanderley Nogueira (PT), apostou três carros modelo Hilux que o candidato Marquinho da Ana, do mesmo partido, ganharia eleição municipal para a Prefeitura, e perdeu a aposta. A eleita foi a candidata Naiara Castro (PSB), da oposição, que irá suceder Wanderley a partir de 2025.

Quem teria aceitado a aposta foi o vereador eleito Weder Basilio, do Progressistas, que inclusive já recolheu os carros. Ao Diário do Nordeste, a Prefeitura de Morada Nova confirmou a aposta e informou que foi uma decisão pessoal do prefeito Wanderley, pois os veículos da marca Toyota são dele.

Uma Hilux ano 2022/2022 tem preço médio de R$ 226 mil, segundo a Tabela Fipe, que calcula a precificação de veículos novos e usados Brasil.

Eleições em Morada Nova

A eleição de Morada Nova terminou com Naiara Castro (PSB) eleita com 50,88% dos votos. Marquinho da Ana (PT) chegou logo atrás, com 48,33% dos votos.

Marquinho era a aposta do atual prefeito Wanderley, que não pôde tentar a reeleição desta vez, por já estar em seu segundo mandato seguido.