Gabriel Aguiar, mais conhecido como Gabriel Biologia, filiado ao Psol, foi o segundo vereador mais votado de Fortaleza nas Eleições de 2024, nesse domingo (6). Com 30.682 votos, o biólogo garantiu mais 4 anos na Câmara de Vereadores da Capital cearense.

O político tem 27 anos e foi eleito como vereador de Fortaleza pela primeira vez no pleito de 2020, com 9.888 votos. À frente de movimentos ambientais, atua pela conservação do meio ambiente da cidade e teve como destaque da última campanha a não utilização de papel, panfletos, adesivos ou "santinhos" como material eleitoral. Ao invés do método tradicional, Gabriel usou folhas secas de árvores para promover a disputa pelo pleito. Já em 2020, ele usou cartazes feitos à mão em sua campanha.

Veja também Inácio Aguiar Xadrez eleitoral entre André e Evandro deve incluir busca por apoio de 24 vereadores eleitos PontoPoder Número de vereadoras eleitas em Fortaleza se mantém nas eleições de 2024; saiba quem são as mulheres

Além de biólogo, Gabriel também é mestre em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal do Ceará (UFC). É vice-presidente da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente e integra a Comissão de Cultura, Esporte e Juventude.

​Com foco socioambiental, ele afirma que sua gestão na Câmara realiza um trabalho nas periferias da cidade, com atuação em quase todos os bairros de Fortaleza.

Gabriel Biologia tomará posse em janeiro de 2025 para um mandato que vai até o final de 2028.

Atuação na Câmara de Fortaleza

Conforme o site oficial do vereador, foram aprovados, durante o seu mandato, mais de R$ 2 milhões para o meio ambiente e causas sociais. Entre os projetos que criou na Câmara, estão ações pelo meio ambiente e sustentabilidade, proteção animal, saneamento ambiental e energia, e pautas voltadas aos trabalhadores e minorias.

Entre as decisões no plenário, Gabriel votou contra a Reforma da Previdência, contra a Tarifa do Lixo e a lei do Buggy turismo. Também atuou pela conservação das dunas da Sabiaguaba, além de ações no Parque Estadual do Cocó.