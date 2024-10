Xadrez eleitoral entre André e Evandro deve incluir busca por apoio de 24 vereadores eleitos

A estratégia dos candidatos no segundo turno das eleições para atrair novos aliados será decisiva e exigirá habilidade política e antecipação de movimentos. O objetivo é claro: conquistar apoio e, consequentemente, ampliar o número de votos. Uma das táticas viáveis para André e Evandro é buscar a adesão de candidatos a vereador de outras coligações, com o intuito de expandir sua influência em diferentes territórios e segmentos do eleitorado.

No primeiro turno, a coligação do Partido Liberal (PL) elegeu 5 vereadores, enquanto a base de apoio de Evandro conquistou 14 cadeiras no Legislativo Municipal. Juntas, as duas coligações somam apenas 19 dos 43 vereadores eleitos na Capital. Com isso, há ainda 24 parlamentares a serem disputados no segundo turno por ambos os candidatos.

André e Evandro já declararam que vão buscar o apoio dos adversários do primeiro turno, mas o diálogo com os vereadores eleitos também deve envolver as direções partidárias, que terão papel relevante no processo de articulação.

A diversidade partidária no Legislativo Municipal, independentemente do resultado, obrigará o próximo prefeito a dialogar amplamente com as bancadas para garantir a aprovação de projetos estratégicos e até mesmo na formação da Mesa Diretora da nova composição da Câmara.

Distribuição das cadeiras no Legislativo Municipal por coligação majoritária:

Coligação de apoio a Sarto:

PDT - 8 cadeiras

Avante - 3 cadeiras

PRD - 3 cadeiras

Cidadania - 1 cadeira

PSDB - 1 cadeira

Democracia Cristã (DC) - 1 cadeira

Agir - 1 cadeira

Mobiliza - 1 cadeira

Podemos (POD) - 1 cadeira

Total: 20 cadeiras

Coligação de apoio a André:

PL - 5 cadeiras

Coligação de apoio a Evandro:

PT - 4 cadeiras

PSD - 4 cadeiras

PSB - 2 cadeiras

Republicanos - 2 cadeiras

PP - 2 cadeiras

Total: 14 cadeiras

Coligação de apoio a Wagner:

União Brasil (UB) - 2 cadeiras

Coligação do PSOL:

PSOL - 2 cadeiras