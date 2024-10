Número de vereadoras eleitas em Fortaleza se mantém nas eleições de 2024; saiba quem são as mulheres

Das 43 vagas na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) na próxima legislatura, apenas nove serão de mulheres. O número de vereadoras eleitas neste domingo (6) é igual ao registrado nas eleições 2020, quando se elegeram nove mulheres.

Erramos: a primeira versão desta matéria dizia que o número de vereadoras eleitas havia caído em relação a 2020. O correto é que o número se mantém, com o acréscimo na lista da vereadora Professora Adriana Almeida.

Os partidos com mais eleitas são o Partido Liberal (PL) e o Partido dos Trabalhadores (PT), com os nomes de Priscila Costa — a parlamentar mais votada da eleição, e Bella Carmelo, esposa de Carmelo Neto no PL; e Professora Adriana Almeida e Mari Lacerda pelo PT.

A maioria das cadeiras que serão ocupadas na 20ª legislatura da CMFor, a partir de 2025, será de homens, com 34 postos.

O número de vagas de vereadores segue os limites indicados pela Constituição Federal, que distribui os cargos conforme a população das cidades, mas o número baixo de mulheres eleitas evidencia a falta de representatividade das candidaturas femininas na política.

O Diário do Nordeste publicou em agosto uma reportagem que fala sobre a lenta elevação da participação feminina nas eleições do Ceará.

Neste ano, por exemplo, 4.563 mulheres se candidataram no Ceará – 35% do total de candidaturas – conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em 2020, o número de cadastros femininos na disputa foi de 5.392, representando 33% da soma geral de postulantes.

Saiba quem são as mulheres eleitas como vereadoras em Fortaleza: