Eleições 2024: Pamela Nara é eleita como primeira vereadora transsexual de Sobral

A Câmara Municipal de Sobral, no Norte do Ceará, terá, em 2025, uma vereadora transsexual pela primeira vez na história. A escolhida pelo eleitorado, neste domingo (6), foi Pâmela Nara (Podemos), com 1.247 votos.

A política, de 32 anos, é natural de Sobral e esteve, até julho deste ano, como coordenadora em uma divisão da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer (SECJEL) do Município. Conforme afirmou à reportagem, sua carreira na vida pública começou nos movimentos sociais, onde atuou desde os 15 anos.

Formada em Educação Física, Pamela Nara possui ainda pós-graduação em Gestão Escolar e em Diversidade, Gênero e Inclusão. Ela irá integrar uma bancada feminina formada por mais quatro mulheres na Casa Legislativa — que hoje é composta por 21 cadeiras.

Ao Diário do Nordeste, Nara destacou que sua eleição “representa a renovação”. “(É) um grito de um corpo travesti, já que a sociedade nos joga para as mazelas, para a prostituição”, disse.

E continuou: “Ser a primeira eleita da cidade de Sobral traz um grito de liberdade, igualdade e resistência no país que mais mata nossos corpos trans e travestis”.

Pamela ainda comentou sobre sua chegada na Câmara, que ela considera como um espaço de poder em “que nunca as minorias realmente chegaram”. “É dizer para Sobral que vencemos”, pontuou.

Durante a campanha, a vereadora eleita defendeu bandeiras voltadas para a proteção das mulheres, para a promoção de políticas públicas nas áreas da saúde, da segurança e na defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+.

De acordo com ela, esse será o seu propósito. “Essas bandeiras a Pamela sempre lutou antes de estar na 'Casa do Povo'. Desde meus 15 anos eu sou envolvida nessas lutas, então a Pamela vai levantar todas essas bandeiras”, frisou.

Além de Pamela, outras 42 candidaturas para Legislativos municipais no Ceará se declararam como transsexuais ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), segundo dados da plataforma DivulgaCand.

Já para o comando do Poder Executivo em cidades cearenses, apenas uma pessoa preencheu o campo da identidade de gênero como transsexual no momento do registro junto à Justiça Eleitoral.