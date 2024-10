Eleições 2024: veja lista de vereadores eleitos em Sobral

Os vereadores eleitos neste domingo (6) vão compor nova bancada da Câmara Municipal de Sobral. Na "Princesinha do Norte", por se tratar de um município com mais de 200 mil habitantes, um total de 21 parlamentares de diversos partidos políticos conseguiram votos para se eleger.

Carlos do Calisto, do PSB, foi o vereador mais votado de Sobral, com 4.176 votos, seguido de Marlon Sobreira, do PSB, com 4.143 votos.

O número de vagas de vereadores segue os limites indicados pela Constituição Federal, que distribui os cargos conforme a população das cidades.

Não há segundo turno na eleição de vereadores, mesmo que tenha uma nova disputa para prefeito. Em Sobral, a peleja é decidida já em primeiro turno. Sendo assim, Oscar Rodrigues (União) levou a melhor contra Izolda Cela (PSB) e foi eleito prefeito da cidade.

Saibam quem são os vereadores eleitos em Sobral:

Carlos do Calisto (PSB): 4.176 votos

Marlon Sobreira (PSB): 4.143 votos

Chico Joia Junior (União): 3.783 votos

Socorrinha Brasileiro (PSB): 3.758 votos

Karine Ribeiro (PSB): 3.577 votos

Paulão (PSB): 3.299 votos

Mario Vicktor (União): 3.069 votos

Camilo Motos (PSB): 2.913 votos

Sidcley Filho (União): 2.906 votos

Micheline Ibiapina (União): 2.853 votos

Ajax Cardozo (PSB): 2.744 votos

Fransquinha Do Povo (União): 2.726 votos

Dr Quariguasi (União): 2.706 votos

Johnson (União): 2.673 votos

Zé Vytal (União): 2.593 votos

Aleandro Linhares (PSB): 2.528 votos

Hermenegildo (MDB): 1.784 votos

Pastor Laerti (MDB): 1.344 votos

Pamela Nara (Podemos): 1.247 votos

Junim do Povo (Podemos): 1.209 votos

Romano (PT): 1.066 votos

Veja como ficam as bancadas dos partidos: