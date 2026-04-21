Jovem morre eletrocutada ao usar celular carregando no Ceará

Uma jovem de 21 anos morreu nessa segunda-feira (20) após sofrer uma descarga elétrica na localidade de Pascoalzinho, Barreira, município localizado no Maciço de Baturité (CE).

A vítima estava utilizando o celular enquanto o aparelho carregava na tomada. Durante o uso, ela teria sido atingida por um choque elétrico.

Ela chegou a ser levada para uma unidade de saúde da região para receber atendimento médico, mas, devido à gravidade da descarga, não resistiu e morreu.

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A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou o caso e informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) já deu início às investigações. O objetivo é esclarecer as circunstâncias exatas do acidente.