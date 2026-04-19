Vídeo mostra jovens escalando sangradouro do Açude Orós

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra jovens escalando a parede do sangradouro do Açude Orós, o segundo maior reservatório do Estado, que desde a última quarta-feira (15) voltou a verter.

As imagens, registradas na última sexta-feira (17), mostram dois jovens escalando o equipamento, em meio às águas que são despejadas na piscina do reservatório.

Além deles, vários outros jovens, entre homens e mulheres, aparecem já na parte superior do vertedor.

Legenda: Prática é considerada arriscada, especialmente em razão do aumento da lâmina de sangria. Foto: Arquivo Pessoal /Josemberg Vieira.

A prática é considerada arriscada, especialmente em razão do aumento da lâmina de sangria, que chegou a 17 cm neste domingo (19), segundo a prefeitura de Orós.

Alerta à população

Pelas redes sociais, a administração municipal emitiu um alerta pedindo que a população não atravesse o local.

"É proibido permanecer sobre o Sangradouro do Açude Orós. A área apresenta forte correnteza e risco real de acidentes. Por segurança, orientamos que a população não se aproxime nem atravesse o local", disse a prefeitura.

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O açude Orós voltou a verter, na última quarta-feira (15), assim como ocorreu em 2025, após 14 anos sem sangrar.

Com capacidade para armazenar 1,9 bilhão de metros cúbicos (m³), o Orós encerrou 2025 com um bom volume acumulado e, somado ao aporte recebido em 2026, voltou a atingir sua capacidade máxima.