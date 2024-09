Jovem de 21 anos morre afogado após caiaque virar em parque aquático de Aquiraz, na Grande Fortaleza

O corpo de um jovem de 21 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará (CBMCE), nesse domingo (1º), em um parque aquático em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima se afogou após o caiaque em que estava virar no meio de um açude do Park Aquático JD.

Acionado, o Corpo de Bombeiros enviou três guarnições ao local, e mergulhadores encontraram o corpo submerso após 40 minutos de buscas. Não havia familiares da vítima presentes no momento do resgate.

Segundo a corporação, testemunhas disseram que o jovem não sabia nadar e estava sem colete salva-vidas quando a embarcação virou. Pessoas que estavam no parque tentaram resgatar o jovem, mas não conseguiram.

Ao Sistema Verdes Mares, um funcionário do parque respondeu, por WhatsApp, que o cliente usou o caiaque "sem autorização" porque a atividade não estava disponível nesse domingo. Por isso, ele não estava usando colete salva-vidas, que costuma ser "dado assim que comprado o ingresso".

Polícia Civil investiga o caso

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e estiveram no local.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PCCE) investiga a morte por possível afogamento. A Delegacia Metropolitana de Aquiraz acompanha o caso.