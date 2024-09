Mulher é encontrada morta na lagoa da Messejana na madrugada deste domingo (1)

O corpo de uma mulher foi encontrado na madrugada deste domingo, 1º de setembro, na Lagoa da Messejana. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), está investigando as circunstâncias da morte.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o corpo da vítima, que ainda não foi identificada, não apresentava sinais de violência aparentes. As causas da morte só poderão ser determinadas apenas após laudo da Pefoce.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas para a ocorrência.

Denúncias

A SSPDS destaca que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais por meio do número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria.

As denúncias também podem ser enviadas por mensagem, áudio, vídeo e fotografia para o número (85) 3101-0181 (WhatsApp). Outra opção é o "e-denúncia", o site do serviço 181, pelo endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.

As informações também podem ser encaminhadas para o WhatsApp do DHPP, pelo telefone (85) 3257-4807. O sigilo e o anonimato são garantidos.