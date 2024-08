Vendedora de espetinho é assassinada a tiros em Maracanaú

Uma mulher de 40 anos foi assassinada a tiros no município de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite dessa sexta-feira (30). A reportagem apurou que a vítima era uma vendedora de espetinho.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima foi morta em via pública, no bairro Novo Maracanaú. Até a manhã deste sábado (31) nenhum suspeito pela ação criminosa foi preso.

Testemunhas disseram que dois homens armados chegaram em uma moto já disparando contra a mulher, atingindo principalmente a cabeça da vítima.

"Equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas", conforme a Pasta. O caso deve ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

DENÚNCIAS

A SSPDS destaca que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. "As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181".