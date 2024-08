Empresário vira réu por segundo caso de importunação sexual em elevador em Fortaleza

O empresário Israel Leal Bandeira Neto, que já era réu na Justiça Estadual por importunação sexual contra uma nutricionista em um elevador em Fortaleza, virou réu em um segundo processo criminal, pelo mesmo delito, cometido contra mãe e filha, também em um elevador. A defesa do acusado garante que ele "provará sua inocência nesse caso".

A 10ª Vara Criminal de Fortaleza recebeu a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) contra Israel Leal, e ele virou réu, por dois crimes de importunação sexual, no último dia 16 de agosto.

A denúncia do MPCE, apresentada no dia 9 deste mês, concluiu que estão "presentes indícios de materialidade e autoria delitiva do crime de importunação sexual, em especial pelos elementos de prova carreados aos autos, especialmente pelos depoimentos das vítimas e testemunhas".

Veja também Segurança Vítima de importunação em elevador em Fortaleza pede indenização; defesa diz que valor é exorbitante Segurança Justiça rejeita prisão de empresário acusado de importunação sexual em elevador em Fortaleza

O advogado Bruno Queiroz Oliveira, que representa a defesa de Israel Leal, afirmou que ainda não tomou conhecimento da denúncia e que "na investigação, a única testemunha que analisou o vídeo do fato ocorrido, no caso a síndica do prédio, informou em depoimento que não houve qualquer postura inadequada por parte do investigado".

A defesa destaca que as supostas vítimas não registraram boletim à época dos fatos e que Israel provará sua inocência nesse caso." Bruno Queiroz Oliveira Advogado de defesa

Como aconteceu o crime

O Ministério Público detalhou, na denúncia, que mãe e filha vítimas do crime de importunação sexual estavam em um elevador, junto de Israel Leal e da esposa, em um prédio na Rua Barão de Aracati, em Fortaleza, na noite de 18 de dezembro de 2022.

No momento, o casal encontrava-se ao fundo do elevador e a declarante e sua filha estavam posicionadas mais a frente, quando (a declarante) sentiu o homem passando a mão em suas nádegas, momento em que se afastou, porém o acusado aproximou-se novamente e 'apertou' suas nádegas. Disse que ficou sem reação e com medo do que poderia acontecer, em razão da esposa do indivíduo estar presente." Ministério Público do Ceará Em denúncia

O elevador parou na recepção do prédio, e os quatro ocupantes saíram. "A declarante e a sua filha continuaram andando, o acusado as seguiu e novamente 'passou' a mão nas nádegas da declarante. Ao saírem do prédio, as vítimas dirigiram-se a um carro de aplicativo e quando estravam no veículo o acusado reiterou a conduta de apalpar as nádegas da vítima e esta verberou 'esse homem só pode estar louco'", continuou a denúncia.

Quando chegaram em casa, a filha revelou à mãe que o homem do elevador também teria apertado as suas nádegas. Na época do crime, as duas mulheres decidiram não levar o caso à Polícia, pois acreditavam que "não ia dar em nada".

Mãe e filha decidiram denunciar o empresário Israel Leal somente no dia 18 de março de 2024, quando receberam um vídeo pelas redes sociais em que o mesmo homem cometia importunação sexual semelhante contra a nutricionista Larissa Duarte Aguiar - este caso ocorrido em um prédio comercial, no bairro Aldeota, em Fortaleza, no dia 15 de fevereiro deste ano.

Veja o vídeo: