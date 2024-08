Acusado de matar 'milionário da Mega-Sena' no Ceará será julgado nesta segunda (2)

O réu José Ademir Soares da Silva, acusado de homicídio contra Miguel Ferreira de Oliveira, no caso que ficou conhecido como “a execução do ganhador da Mega-Sena”, será julgado nesta segunda-feira (2), na cidade do Crato, no Cariri.

Embora o crime tenha ocorrido no município de Campos Sales, a transferência do processo para a 1ª Vara da Comarca de Crato ocorreu para garantir a segurança pessoal do acusado e a imparcialidade do júri, a pedido do Ministério Público, que fará a acusação no julgamento.

Veja também Segurança Suspeito de matar 'milionário da Mega-Sena' é morto a tiros em Campos Sales

O crime ocorreu no dia 4 de fevereiro de 2018, no Centro de Campos Sales, durante uma festa em uma pizzaria. A vítima foi atingida com três disparos de arma de fogo e morreu no local.

>> Ganhador da Mega-Sena é assassinado a tiros em Campos Sales

Entenda o caso

Consta nos autos que Miguel Ferreira vinha sofrendo ameaças de morte por parte do homem acusado de ser o autor intelectual do crime, Francisco Costa Torres Júnior.

Na véspera do crime, vítima e mandante brigaram em uma festa. O MP do Ceará ofereceu denúncia sobre o caso no dia 4 de abril de 2022.

À época, a execução obteve repercussão na imprensa local e nacional, deixando a população de Campos Sales apreensiva devido à periculosidade dos acusados e ao risco de manutenção da ordem pública.

Apesar de o crime ter ocorrido em um estabelecimento comercial, quando acontecia uma festa, nenhuma testemunha ocular informou quem efetuou os disparos. Mais de 20 pessoas foram ouvidas pela autoridade policial ao longo do inquérito