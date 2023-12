Jovem de 18 anos é resgatada desacordada de incêndio em Canindé

Uma jovem de 18 anos foi resgatada desacordada de um incêndio em uma casa em Canindé, no Interior do Ceará, na manhã desta segunda-feira (25). O Corpo de Bombeiros também resgatou dois gatos do local.

Segundo a corporação, um sargento que estava de folga prestou socorro à residência. Com ajuda do tio da jovem, ele resgatou a menina do quarto dela.

“Acessei a residência por uma persiana do banheiro. Com a ajuda de uma ferramenta, forcei uma porta de vidro para entrar no quarto e resgatar a jovem que estava desacordada”, explicou o 3º sargento Rafael Barroso Paulino.

Uma guarnição foi acionada e debelou o fogo. A jovem foi encaminhada para uma unidade de pronto atendimento da região para avaliação médica. Informações sobre o estado de saúde dela não foram divulgadas.

Prejuízos

As chamas levaram a perda total da cozinha e da sala da casa. Os outros cômodos foram atingidos por fuligem. A corporação não informou o que pode ter começado o fogo.

Um fato que chamou atenção dos bombeiros foi o fato de que uma imagem de Nossa Senhora não sofreu grande dano, apenas ficou coberta por fuligem.