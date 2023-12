Cinco pessoas da mesma família morrem afogados após carro cair em rio em Rondônia

Um acidente na zona rural de Pimenteiras do Oeste, em Rondônia, vitimou cinco pessoas da mesma família nesse domingo (24). Eles viajavam de carro, a caminho de uma pescaria, quando o veículo saiu da pista e caiu no rio Santa Cruz. Eles morreram afogados.

Duas vítimas já foram identificadas. A médica Sônia Valadares, de 44 anos, e o seu filho João Carlos, de 22, não conseguiram sair do veículo e vieram a óbito. As informações são do g1.

Havia uma sexta pessoa no veículo que conseguiu ser resgatada a tempo.

O socorro foi prestado por parentes das vítimas, que viajavam em um segundo carro e, ao verem o acidente, estacionaram e tentaram resgatar os familiares.

As identidades das outras três vítimas ainda não foram divulgadas, mas sabe-se que também havia uma criança dentro do carro.