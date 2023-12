Briga por herança na noite de Natal deixa quatro pessoas da mesma família mortas no Paraná

Uma ceia de Natal terminou em tragédia, com quatro pessoas mortas, na noite desse domingo (24), em Maringá, noroeste do Paraná. Um homem de 56 anos invadiu a casa da irmã, matou três pessoas da mesma família e tirou a própria vida em seguida.

Conforme a Secretaria da Segurança, investigações preliminares apontam que o crime ocorreu devido a uma briga por herança. Outras quatro pessoas ficaram feridas.

Oito pessoas da mesma família estavam reunidas para a ceia natalina quando o atirador chegou. O homem usava máscara, luvas e estava armado com pistola.



Ele trancou o portão com o cadeado, invadiu a residência e começou a atirar contra o grupo. Três pessoas foram atingidas e morreram na hora.

Dois jovens, de 16 e 26 anos, conseguiram fugir pulando um muro, após levarem tiros no pescoço e no tórax. Uma outra jovem foi baleada em diversas partes do corpo e socorrida em estado grave. Outra pessoa foi atingido na perna, sem gravidade.

Uma pessoa que estava no local conseguiu sair ilesa após se trancar em um dos cômodos da casa, segundo o Corpo de Bombeiros. Os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para hospitais de Maringá. O estado de saúde das vítimas não foi informado.

Vizinhos da residência escutaram os disparos, mas inicialmente achou que eram fogos de artifício. A Polícia Civil do Paraná abriu inquérito para apurar as mortes.