Itapipoca, no Ceará, celebra emancipação política com bolo de 200 metros e quase 4 toneladas; vídeo

Para celebrar os 200 anos de emancipação política de Itapipoca, nesta terça-feira (17), a Prefeitura da cidade organizou uma virada cultural que encerra com a partilha de um bolo de 200 metros, pesando quase 4 toneladas.

A produção do "maior bolo do Nordeste", nas palavras do chef responsável Márcio Florêncio, começou na última quarta-feira (11) e só foi concluída na tarde desta terça.

"Então, pessoal, 2h40 da manhã, mutirão de bolos que já estão aqui nas mesas, são as placas de bolos já prontas para receber a cobertura", relatou no Instagram.

Florêncio explicou que realizou testes para o bolo permanecer na estrutura, cuja produção contou com uma equipe de confeiteiros. "Só felicidade e meta batida. Quero agradecer as confeiteiras que vieram através do meu Instagram, compartilhar essa experiência, vindo de Fortaleza e de outras cidades".

Conforme o prefeito Felipe Pinheiro, o bolo não foi financiado pelo município. "Foram a iniciativa privada, amigos que se juntaram, cada um deu um metro, outros dois metros, três metros. E a gente fez esse bolo com muita felicidade para gente comemorar e fazer uma festa também que a cidade merece e dar um pedacinho de bolo para cada um que veio participar da festa", ressaltou o gestor municipal.

Bolo de 200 metros de celebração de emancipação política de Itapipoca começou a ser feito na última quarta-feira

A partilha do bolo ocorreu no início da noite desta terça-feira, no centro da cidade. O momento fez parte da Virada Cultural, que iniciou na manhã dessa segunda-feira (16) e finalizou nesta terça-feira (17), com recital na Catedral Nossa Senhora das Mercês e lançamento de editais de cultura.

Além de celebrar a emancipação política, datada em 17 de outubro de 1823, Itapipoca comemora também 31 de agosto, quando foi elevada à categoria de cidade.

Receita do bolo de 200 metros

Cada metro pesando em média 18 kg, gerando um total médio de 3.600 kg, ou seja, de 3,6 a 4 toneladas.