Ceará prorroga campanha de multivacinação até 31 de outubro; veja imunizantes ofertados

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) anunciou, nesta terça-feira (17), que a Campanha Nacional de Multivacinação foi prorrogada até o dia 31 de outubro. Na ação, estão sendo fornecidas todas as doses do Calendário Nacional de Vacinação, além do imunizante contra a covid-19, de acordo com as indicações para cada faixa etária e situação vacinal encontrada.

De acordo com dados divulgados pelas secretarias municipais de saúde de 170 municípios cearenses, foram aplicadas mais de 203 mil doses de vacinas em crianças e adolescentes menores de 15 anos durante a campanha, realizada entre os dias 30 de setembro e 14 de outubro. Ao longo da mobilização, 326.405 cadernetas foram avaliadas e atualizadas por profissionais da saúde.

De acordo com a Coordenadora de Imunização da Sesa (Coimu), Ana Karine Borges, a mobilização visa atualizar a situação vacinal do público-alvo, ampliar a imunização e reduzir os riscos de reintrodução de doenças que já foram eliminadas ou controladas.

“As baixas coberturas vacinais colocam o Estado sob o risco de reintrodução de doenças, exigindo assim a utilização de estratégias adicionais para o resgate de pessoas não vacinadas. As atividades realizadas durante a Campanha estão nos permitindo avaliar a vulnerabilidade dos territórios e ampliar o acesso ao imunizante para todo o público-alvo, pois buscamos criar ações estratégicas para a realidade de cada território”, disse.

Além disso, todas as vacinas de rotina continuam disponíveis para o público-alvo da Campanha, sendo elas: BCG, hepatite A, hepatite B, pentavalente (DTP/Hib/Hep. B), pneumocócica 10-valente, vacina inativada poliomielite (VIP), vacina oral poliomielite (VOP), vacina rotavírus humano (VRH), meningocócica C (conjugada), febre amarela, tríplice viral, DTP (tríplice bacteriana), tetraviral (tríplice viral/varicela), HPV quadrivalente, dT (dupla adulto), dTpa (DTP adulto) e menigocócica ACWY, além da vacina para covid-19.

ONDE SE VACINAR

Para saber o endereço dos locais de vacinação basta clicar no link.

Caso o posto de saúde próximo a sua casa esteja em reforma, saiba onde a vacinação está ocorrendo neste link.