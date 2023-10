Campanha de multivacinação de crianças e adolescentes é lançada; veja vacinas disponíveis

Mais de 2,5 mil salas de vacinação no Ceará estão aptas a atualizar a caderneta de crianças e adolescentes menores de idade. Embora esteja valendo desde o último sábado (30), a Campanha Nacional de Multivacinação só foi lançada oficialmente nesta segunda-feira (2), em Fortaleza, com a presença da ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Só para o Ceará, o Governo Federal repassou em torno de R$ 5 milhões para o fortalecimento da campanha, que segue até 14 de outubro e terá um "Dia D" no próximo sábado (7). "Esses recursos vêm se somar ao esforço que o Governo do Ceará vem fazendo para atingir o máximo de cobertura [vacinal]", disse a ministra.

Os primeiros contemplados na campanha de multivacinação são estudantes da rede pública, conforme cronograma estabelecido pela Secretaria da Saúde, em parceria com prefeituras.

No evento, na Escola Municipal Professor Anísio Teixeira, na Paupina, o governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que a meta estadual é chegar a 100% do público imunizado. Contudo, a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde para o Estado é de vacinar 90% das crianças e dos adolescentes com BCG e rotavírus e 95% com as demais vacinas.

"A multivacinação é para fazer com que a vacina chegue perto da população", reforçou Trindade. Segundo a ministra, com a campanha de desinformação e a fragilização das equipes de saúde nos últimos anos, ficou "muito difícil" vacinar. "E continua a haver uma campanha de mentiras, desinformação, sobre vacinas, que afeta todas", comentou.

Para o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), as escolas têm papel fundamental nessa retomada de engajamento da sociedade. "Estamos falando de uma coisa que salva vidas", ressaltou o gestor, fazendo um paralelo com a campanha de vacinação contra a Covid-19.

Feito esse esforço massivo, o governador Elmano de Freitas acredita que seja possível iniciar uma busca ativa para encontrar crianças e adolescentes que não estejam em dias com as vacinações por alguma razão. "Temos que integrar diversas políticas [públicas] para atingirmos as metas", reconheceu.

Veja quais são as vacinas disponíveis para essa faixa etária

BCG; Hepatite A; Hepatite B; Pentavalente (DTP/Hib/Hep. B); Pneumocócica 10-valente; Vacina Inativada Poliomielite (VIP); Vacina Oral Poliomielite (VOP); Vacina Rotavírus Humano (VRH); Meningocócica C (conjugada); Febre Amarela; Tríplice Viral; DTP (tríplice bacteriana); Tetraviral (tríplice viral/varicela); HPV quadrivalente; dT (dupla adulto); dTpa (DTP adulto); Menigocócica ACWY.

Além disso, o Governo afirmou que aproveitará a oportunidade para intensificar a oferta da vacina contra a Covid-19.

Como será a vacinação?

Os responsáveis pela criança ou adolescente devem levá-lo ao posto de saúde mais próximo de casa, com a caderneta vacinal, para que o profissional da saúde analise a situação individual e indique quais doses devem ser aplicadas naquele momento. Caso a caderneta tenha sido perdida, a identificação do menor poderá ser via sistema.

Haverá um esforço, neste mês, para que as vacinações cheguem, também, às escolas da rede pública. Além disso, unidades de atendimento Vapt Vupt em Messejana e no Antônio Bezerra também foram preparadas para aplicar as doses.

Para a secretária estadual da Saúde, Tânia Mara, o que atualmente preocupa o Governo é que as pessoas tomam a primeira dose da vacina, mas não retornam para completar o esquema. "É isso o que a gente tem que incentivar, que as pessoas não deixem de tomar a segunda dose, os reforços. Uma vacina só não confere a imunidade", disse.

Veja o cronograma da campanha de multivacinação:

2 de outubro : lançamento oficial da campanha

: lançamento oficial da campanha 7 de outubro : dia "D" de vacinação

: dia "D" de vacinação 14 de outubro: encerramento da campanha

Vacinação no Ceará

De acordo com a Sesa, com dados do primeiro trimestre deste ano, o Ceará tem resultados superiores a 80% de cobertura vacinal. Os melhores resultados são para as vacinas BCG (93%), pentavalente (84%), poliomielite (84%), pneumocócica 10 (84%), rotavírus (81%), meningocócica C (81%) e tríplice viral (89%).