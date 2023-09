Vapts Vupts de Messejana e Antônio Bezerra funcionam aos sábados para reforçar campanha de vacinação

As salas de vacina dos Vapts Vupts da Messejana e do Antônio Bezerra, em Fortaleza, vão funcionar aos sábados, até 14 de outubro, para reforçar a Campanha Nacional Multivacinação, que começou neste sábado (30). No Estado, mais de 2.500 unidades devem atender a população nos próximos dias.

São aplicados imunizantes do calendário tradicional e a vacina da Covid. Essa iniciativa acontece para que o Ceará volte a alcançar as metas de cobertura vacinal, que variam entre 90% e 95% da população.

Além dos Vapts Vupts, 22 postos de saúde na capital cearense dão expediente neste sábado (30), de 8h às 16h30, para aplicação ou atualização das vacinas em bebês, crianças e adolescentes. É preciso levar documento de identificação para garantir as doses.

Durante a semana, o 118 postos de saúde de Fortaleza ofertam os mesmos imunizantes, de segunda a sexta-feira, de 7h à 18h30. Aos fins de semana e feriados, a vacinação segue em duas unidades, conforme divulgação da Prefeitura.

Essa campanha acontece em todas as cidades cearenses, que devem realizar vacinação em unidades básicas de saúde, em escolas da rede pública e em outros pontos com grande movimento de pessoas.

Confira os imunizantes ofertados

BCG

Hepatite A

Hepatite B

Pentavalente (DTP/Hib/Hep. B)

Pneumocócica 10-valente

Vacina Inativada Poliomielite (VIP)

Vacina Oral Poliomielite (VOP)

Vacina Rotavírus Humano (VRH)

Meningocócica C (conjugada)

Febre Amarela

Tríplice Viral

DTP (tríplice bacteriana)

Tetraviral (tríplice viral/varicela)

HPV quadrivalente

dT (dupla adulto)

dTpa (DTP adulto)

Menigocócica ACWY.

Covid

No dia 7 de outubro também será realizado o "Dia D" de vacinação no Ceará, com detalhes e locais de imunização que ainda serão divulgados.

Campanha Nacional

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, e o ministro da Educação, Camilo Santana, devem comparecer ao Ceará na próxima segunda-feira (2) para o lançamento oficial da campanha. O foco é nas crianças e adolescentes até 5 anos, mas também há vacinas para adultos.

A iniciativa integra o Movimento Nacional pela Vacinação, iniciado em fevereiro pelo governo federal, com a meta de aumentar a cobertura vacinal no País.

Em Fortaleza, o lançamento da campanha será na Escola Municipal Professor Anísio Teixeira, no bairro Paupina, a partir das 10 horas. A unidade faz parte do Programa Saúde na Escola (PSE), iniciativa federal focada na inserção de temas prioritários na proposta pedagógica das escolas, como a vacinação.

Durante o lançamento, deve ocorrer a vacinação de estudantes que integram o público-alvo da campanha.

Como está a situação no Ceará

Os índices de cobertura vacinal nos municípios cearenses voltaram a crescer no último ano, após quedas acentuadas observadas desde 2019, conforme a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa)

O Ceará, no primeiro trimestre de 2023, apresentou resultados superiores a 80% de cobertura vacinal, tais como BCG (com porcentagem de 93%), pentavalente (84%); poliomielite (84%), pneumocócica 10 (84%); rotavírus (81%), meningocócica C (81%) e tríplice viral (D1) (89%). A Sesa ainda não divulgou os dados atualizados.