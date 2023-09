Camilo Santana e Nísia Trindade lançam campanha de multivacinação nesta segunda (2) em Fortaleza

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, estará em Fortaleza, nesta segunda-feira (2), para o lançamento da campanha de multivacinação no Ceará. Ela estará acompanhada do ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

A iniciativa integra o Movimento Nacional pela Vacinação, iniciado em fevereiro pelo governo federal, com a meta de aumentar a cobertura vacinal no País.

A campanha de multivacinação tem como público-alvo crianças e adolescentes de até 15 anos. Além da imunização, a medida do Ministério da Saúde busca percorrer os estados brasileiros realizando oficinas com gestores e lideranças locais para ajustar a estratégia de acordo com as realidades de cada território.

Em Fortaleza, o lançamento da campanha será na Escola Municipal Professor Anísio Teixeira, no bairro Paupina, a partir das 10 horas. A unidade faz parte do Programa Saúde na Escola (PSE), iniciativa federal focada na inserção de temas prioritários na proposta pedagógica das escolas, como a vacinação.

Durante o lançamento, deve ocorrer a vacinação de estudantes que integram o público-alvo da campanha.