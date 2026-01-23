Inscrições para o Sisu 2026 terminam nesta sexta (23); veja como fazer

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 se encerram às 23h59 desta sexta-feira (23). Para concorrer às vagas, os estudantes devem se cadastrar no sistema, considerado o principal meio de seleção para universidades e institutos federais do Brasil.

Os candidatos deverão se inscrever exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, com os dados da conta gov.br. É possível se inscrever em até duas opções de curso.

O resultado da única chamada regular será divulgado na próxima quinta-feira (29). (Veja cronograma completo abaixo)

Todos os selecionados dentro das vagas disponíveis, tanto na chamada regular quanto por meio da lista de espera, deverão realizar a matrícula na instituição escolhida no período indicado no edital.

Vagas

Ao todo, o Ministério da Educação (MEC) disponibilizou 274.876 mil vagas para 7.388 cursos de graduação em 136 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do País.

Para o Ceará, serão ofertadas 14,2 mil vagas no Sisu, sendo 8.543 disponibilizadas em universidades federais e 5.680 no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

Veja cronograma do Sisu 2026