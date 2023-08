Inmet alerta para possibilidade de forte vendaval em 80 cidades cearenses; veja municípios afetados

Moradores de 80 cidades cearenses devem se preparar para a possibilidade de enfrentar um forte vendaval, neste sábado (12). A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para as localidades devido às condições metereológicas.

De acordo com o aviso, publicado na quinta-feira (10), os municípios afetados poderão ter ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h, além de risco de queda de galhos de árvore.

CONFIRA OS MUNICÍPIOS EM ALERTA

Abaiara

Acopiara

Aiuaba

Altaneira

Alto Santo

Antonina do Norte

Ararendá

Araripe

Arneiroz

Assaré

Aurora

Baixio

Banabuiú

Barbalha

Barro

Boa Viagem

Brejo Santo

Campos Sales

Canindé

Caririaçu

Cariús

Catarina

Catunda

Cedro

Choró

Crateús

Crato

Deputado Irapuan Pinheiro

Ererê

Farias Brito

Granjeiro

Hidrolândia

Ibaretama

Ibicuitinga

Icó

Iguatu

Independência

Ipaporanga

Ipaumirim

Iracema

Itatira

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Jardim

Jati

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Limoeiro do Norte

Madalena

Mauriti

Milagres

Milhã

Missão Velha

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Morada Nova

Nova Olinda

Nova Russas

Novo Oriente

Orós

Parambu

Pedra Branca

Penaforte

Pereiro

Piquet Carneiro

Poranga

Porteiras

Potengi

Potiretama

Quiterianópolis

Quixadá

Quixelô

Quixeramobim

Saboeiro

Salitre

Santana do Cariri

Santa Quitéria

São João do Jaguaribe

O QUE FAZER PARA SE PROTEGER DOS VENTOS?

Conforme recomendado pela entidade, os habitantes das localidades afetadas devem, em caso de rajadas de vento, evitar se abrigar sob árvores, pois há leve risco de queda ou descarga elétrica.

O Inmet também pede que os cidadãos evitem estacionar seus veículos próximos à torres de transmissão ou placas de propaganda, já que uma possível queda desses elementos pode destruir os automóveis.

Para obter maiores informações, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil atráves do número 199, ou com o Corpo de Bombeiros (telefone 193).