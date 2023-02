Incêndio de grandes proporções destrói fábrica de sandálias na Região do Cariri

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma fábrica de sandálias localizada na Região do Cariri, nesse domingo (12). Segundo Agnaldo Viana, comandante do 5° Batalhão de Bombeiros de Juazeiro do Norte, não houve vítimas.

Conforme Viana, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 23h30 deste domingo, sido necessário reforço da guarnição do Crato. Foram utilizados 50 mil litros de água no combate às chamas.

“Nossa preocupação maior era não permitir a propagação das chamas para o outro pavimento vizinho”, afirmou o comandante.

Foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros

Os trabalhos, que duraram 7 horas, agora seguem etapa do rescaldo, que consiste em revirar o material combustível e resfriamento do local.