Homem entra em açude para procurar dentadura e morre afogado em Caucaia

Um homem de 48 anos morreu afogado em um açude de Caucaia, na Grande Fortaleza, após entrar no reservatório para procurar a dentadura. A vítima se afogou no açude Água Boa, no distrito de Bom Princípio, na tarde desse domingo (12).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o homem havia ingerido bebida alcoólica. Ele estava tomando banho no açude e foi embora, mas deu falta da prótese dentária e teve de retornar.

"A vítima foi encontrada a cerca de 4 metros de profundidade após 90 minutos de buscas", disse o subtenente P. Carneiro, do CBMCE.

O corpo da vítima foi resguardado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) até a chegada da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e também dos familiares.