Avança demolição da última casa da Avenida Beira-Mar em Fortaleza

Segue avançando a demolição da última casa da Avenida Beira Mar, em Fortaleza, a residência 4558. A reportagem esteve no local na manhã deste domingo (12) e registrou, em imagens, o processo de demolição. Três prédios vizinhos à última casa da via cartão-postal da cidade também estão em demolição. No local será erguido um prédio de luxo.

Em junho de 2022, o Diário do Nordeste noticiou que a última casa a resistir na via com expressiva ocupação vertical foi vendida e sobre o terreno será erguido um empreendimento de alto padrão. A negociação foi concluída em 2021 e o imóvel foi adquirido junto a outros três prédios vizinhos.

A construtora responsável pelo empreendimento, a Diagonal Engenharia, confirmou ao Diário do Nordeste que no local ocupado por 4 imóveis será construído o novo empreendimento.

Legenda: O residencial de luxo a ser erguido sobre o terreno que abriga a última casa da Avenida Beira-Mar, em Fortaleza, deve ter 165,38 metros de altura. Foto: Kid Jr.

QUANDO A OBRA TERÁ INÍCIO?

A Diagonal também foi indagada sobre a data prevista para o início das obras. Contudo, respondeu apenas que o começo será “após a conclusão de demolição”. A empresa indicou que aguarda o alvará de construção ser emitido pela Prefeitura de Fortaleza.

O empreendimento que ocupará o terreno dos 4 imóveis será uma torre residencial com 47 pavimentos, totalizando 47 apartamentos. Segundo o projeto, terá ainda 3 subsolos, 1 pavimento térreo, 3 sobressolos, 1 pavimento de lazer, 1 rooftop (ambiente no topo do empreendimento) e 33.702,99m² de área construída total.

Legenda: O empreendimento que ocupará o terreno dos 4 imóveis será uma torre residencial com 47 pavimentos Foto: Kid Jr.

O residencial de luxo a ser erguido sobre o terreno que abriga a última casa da Avenida Beira-Mar, em Fortaleza, deve ter 165,38 metros de altura.

Esse tamanho ultrapassa em 93,38m o limite (72 metros) estabelecido pelo poder público para a área, no bairro Mucuripe.

Questionada sobre quais licenças já foram emitidas para a construção do empreendimento, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) informou que foram emitidas as Licença para Autorização Ambiental para Supressão/Transplantio Vegetal e Termo de Aprovação do plano de gerenciamento de resíduos.