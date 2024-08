Idoso com sinais de demência é resgatado por bombeiros após ficar 1h atolado em lamaçal em Fortaleza

Um idoso de 81 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará (CBMCE), neste domingo (4), após ficar cerca de 1 hora atolado em um lamaçal no 4º Anel Viário, no bairro Ancuri, em Fortaleza.

A corporação foi acionada via Ciops por um funcionário de uma empresa próxima ao local, que avistou o idoso atolado até a cintura, sem conseguir sair. A vítima aparentava sofrer de demência.

Após ser resgatado do lamaçal, o idoso foi limpo com água e recebeu doação de roupas de populares.

Hipotermia

Os bombeiros ainda constataram que a vítima, apesar de consciente e orientada, apresentou sinal de hipotermia. O idoso recebeu atendimento pré-hospitalar e foi conduzido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação intra hospitalar.