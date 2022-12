IBGE lança Disque-Censo para quem não participou da pesquisa no Ceará; veja municípios inclusos

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou no Ceará o Disque-Censo. O serviço permitirá o agendamento da visita do recenseador para aqueles que ainda não participaram do levantamento de dados.

No momento, o serviço está disponível para 57 municípios do Estado (confira abaixo), mas a lista é atualizada diariamente e pode ser consultada no site do IBGE.

Moradores que ainda não responderam ao Censo podem ligar para o número 137 e agendar a entrevista. A ligação é gratuita e pode ser realizada todos os dias, das 8h às 21h30, horário oficial de Brasília. O canal de atendimento estará disponível até o fim de janeiro.

Dificuldades

O Disque-Censo chega para ajudar na finalização do Censo Demográfico 2022, que acontece desde agosto deste ano, mas vem encontrando dificuldades na sua conclusão, como a falta de recenseadores e recusa para as respostas aos questionamentos.

Inicialmente prevista para ser encerrada ainda este mês, a pesquisa foi estendida até janeiro de 2023, com parte dos recursos sendo movidos para o próximo ano.

Lista de municípios cearenses participantes até 22/12:

Abaiara Aiuaba Alcântaras Alto Santo Antonina do Norte Ararendá Arneiroz Barro Barroquinha Beberibe Brejo Santo Carnaubal Catarina Catunda Chaval Chorozinho Croatá Deputado Irapuan Pinheiro Ererê Fortim Frecheirinha Graça Granjeiro Guaraciaba do Norte Guaramiranga Hidrolândia Ipaumirim Ipueiras Itaiçaba Itatira Jaguaribara Jati Madalena Martinópole Mauriti Meruoca Milagres Milhã Monsenhor Tabosa Nova Olinda Novo Oriente Paramoti Pires Ferreira Porteiras Potiretama Quixeré Salitre Santana do Cariri São João do Jaguaribe Senador Sá Tabuleiro do Norte Tamboril Tarrafas Tejuçuoca Umari Uruoca Varjota

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE