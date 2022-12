Fundado há 10 anos, instituto promove acesso de crianças a aulas gratuitas de música

Promover o acesso às artes e auxiliar na transformação social de jovens e suas famílias. É com esse objetivo que o Instituto Jacques Klein atua em Fortaleza há 10 anos. Por meio de programas gratuitos tanto de aulas de música quanto de suporte social, a organização reúne ações multidisciplinares para modificar o cotidiano de moradores de bairros com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da Capital.

Anteriormente, o instituto levava o nome de Beatriz e Lauro Fiuza (IBLF) e, além das aulas de música, também eram oferecidas aulas de karatê. “A troca de nome para Instituto Jacques Klein se deve a nossa crença que homenageando este cearense ilustre, nascido em Aracati e se transformando em um dos mais importantes pianistas do mundo, sirva de incentivo para todos os que entrem em nosso programa, mostrando que eles também podem chegar lá”, explica Lauro Fiuza, Diretor-Presidente da instituição. Desde 2012, mais de 1650 jovens já foram educados pelo Instituto.

O Instituto mantém suas atividades por meio de doações feitas por pessoas físicas e jurídicas. Os valores angariados são utilizados para custear o pagamento dos profissionais envolvidos nos projetos oferecidos pelo Instituto, os lanches dos estudantes, compra de instrumentos musicais, acessórios musicais etc. Ou seja, novos doadores são sempre incentivados a apoiarem durante qualquer período do ano.

Hoje, o Instituto conta com o Programa de Música Jacques Klein (PMJK), que realiza a formação musical gratuita. Os cursos ofertados são: iniciação musical, canto coral, piano, violino, viola, contrabaixo acústico e violoncelo. Mais de 450 crianças e adolescentes a partir dos 4 anos são beneficiadas pelo projeto.

“A formação musical funciona como aliada no processo formativo de base, na criação de perspectivas e na expansão de horizontes do público beneficiado, juntamente com suas respectivas famílias”, informa Fabrícia Abrantes, Diretora Executiva da instituição. As atividades ocorrem nas duas unidades do Instituto: no Jardim União II e na Casa José de Alencar.

As ações de ensino do Instituto Jacques Klein culminam na realização de apresentações musicais em Fortaleza, regidas pelo Maestro Luís Maurício, com os alunos de todos os instrumentos ensinados no local. Em 2022, foi realizada uma edição pela primeira vez fora da Capital, no município de Aracati. “Através deles (os concertos) esperamos brotar a semente de um sonho maior em nossos jovens e fortalecê-los como músicos nessa caminhada que, por muitas vezes, não é tão simples, além deles terem a prática de palco, que é muito importante”, pontua a Diretora Executiva.

Legenda: Mais de 1650 jovens já foram educados pelo Instituto nos últimos 10 anos Foto: Divulgação

Além das aulas de música, o equipamento mantém o Programa Envolver de Desenvolvimento Humano (PEDH), que promove ações multidisciplinares junto aos alunos, familiares e professores. Na iniciativa, é feito um contato próximo com os responsáveis, como forma de garantir que os jovens tenham seus direitos e deveres garantidos.

Novas matrículas

Para fazer parte das atividades, as crianças precisam atender aos seguintes critérios: ter até 7 anos de idade, estudar em escola pública e morar em área de vulnerabilidade. Os responsáveis precisam comparecer ao núcleo do Instituto e realizar o cadastro de reserva, o que coloca a criança na lista de espera.

À medida em que novas vagas surgem, os jovens são convocados e é feita a análise das informações disponibilizadas. Dias e horários são informados somente nessa etapa.

Como realizar doações

As doações em prol do Instituto podem ser realizadas por transferência bancária, Pix, cartão de crédito ou boleto.

Banco Itaú - Agência: 8789 - Conta corrente: 31.803-0 – CNPJ: 16. 572.671. 0001-67

Pix: 85981885484

Página de doação: https://institutojacquesklein.org.br/campanha-de-doacao/

Por ligação: (85) 9 8957 0348.

Serviço

Núcleo José de Alencar: Av. Washington Soares, 6055

Núcleo Passaré: Av. Moura Matos, 1695

Instagram: @institutojacquesklein

Portal: institutojacquesklein.org.br