Hospital Universitário da UFC ganha novos ambulatórios e enfermarias nas Unidades de Transplantes

As Unidades de Transplantes de Rim, Fígado e Pâncreas, do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), irão ganhar novas enfermarias, além de novas instalações nos ambulatórios de Geriatria, Reumatologia e Pneumologia, e equipamento de raios X vascular, o angiógrafo.

O hospital integra o Complexo Hospitalar da UFC/EBSERH e as novas instalações serão inauguradas nesta terça-feira (22), a partir das 9h30 da manhã.

A nova estrutura conta, ao todo, com 28 leitos, sendo 15 para o transplante renal, 11 para fígado e dois de isolamento.

Legenda: A nova estrutura conta, ao todo, com 28 leitos Foto: Ribamar Neto/UFC

De acordo com informações da Universidade Federal do Ceará (UFC), juntamente à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), a obra de construção das Unidades de Transplantes faz parte do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários (REHUF) e teve início em fevereiro de 2013.

A conclusão estava prevista para novembro de 2014, mas o processo teve dificuldades de execução junto às construtoras. Já com a nova gestão do Complexo, os serviços foram retomados em 3 de fevereiro de 2021, sendo concluídos em março deste ano.

Em relação aos ambulatórios de Geriatria, Reumatologia e Pneumologia, foram realizadas intervenções para melhorias dos espaços e garantia de maior acessibilidade para os pacientes.

Enfermarias

O Complexo Hospitalar conta com um posto de enfermagem de isolamento, um setor de acolhimento com seis poltronas para pacientes em tratamentos de infecções que não precisam de internamento (infecção urinária, pneumonia, citomegalovírus, etc.), sala de prescrição médica, além de salas de repouso para os funcionários.

Legenda: Unidades de Transplantes de Rim, Fígado e Pâncreas, do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), irão ganhar novas enfermarias Foto: Ribamar Neto/UFC

O engenheiro Hallyson Lima, chefe do Setor de Infraestrutura Física, afirmou que o local possui ainda uma unidade de tratamento do ar com filtragem absoluta para evitar disseminação de micro-organismos, diminuindo os índices de infecções. O investimento da obra é de R$ 2.711.983,39, de acordo com a UFC/EBSERH.

Segundo o cirurgião Huygens Garcia, chefe da Unidade de Transplante Hepático, o novo ambiente permitirá uma melhor atuação da equipe multiprofissional que compõe a unidade: cirurgiões, hepatologistas, nutricionistas, farmacêuticos, assistentes sociais, enfermeiros, psicólogos e fisioterapeutas.

Ambulatórios

Já os Ambulatórios da Geriatria, Reumatologia e Pneumologia, localizados nas Policlínicas Especializadas (Ilhas), passaram por intervenções em salas de atendimento e exames.

Legenda: O hospital integra o Complexo Hospitalar da UFC/EBSERH Foto: Ribamar Neto/UFC

Anaíza Soares, chefe da Unidade de Ambulatórios 1, diz que os ambientes têm capacidade física melhor para acomodar os pacientes, banheiros com recursos de acessibilidade (rampas e corrimão), além de salas para discussão de casos clínicos.

Angiógrafo

O novo angiógrafo é destinado aos pacientes que precisam fazer exames do sistema vascular. É um equipamento de raios X capaz de visualizar detalhadamente os vasos sanguíneos, atendendo a demandas de múltiplas especialidades que existem no HUWC: exames de cardiologia intervencionista (cateterismo, marca-passo e arritmia, por exemplo), eletrofisiologia e neurologia intervencionista.

O equipamento e a obra de reforma para sua instalação e funcionamento custaram R$ 4.266.316,95, segundo a UFC/EBSERH.