Hemoce coleta bolsas de sangue em unidades Vapt Vupt de Fortaleza

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), realiza nesta semana uma ação de coleta de sangue nas duas unidades Vapt Vupt de Fortaleza.

O projeto “Hemoce perto de você” visa facilitar o acesso da população cearense aos locais de doação de sangue.

Nesta terça-feira (22), a iniciativa acontece no Vapt Vupt da Messejana e na sexta-feira (25), no Vapt Vupt Antônio Bezerra. As coletas acontecem das 8h às 16h, mediante agendamento pelo site do hemocentro ou pelos telefones (85) 3101-2305 / (85) 99681-7597 (WhatsApp).

Como doar sangue

Para se candidatar à doação, é preciso estar saudável, bem alimentado, pesar acima de 50 kg, ter entre 16 e 69 anos e apresentar um documento oficial com foto.

Os menores de idade devem portar o termo de consentimento padrão assinado pelos pais ou responsável legal. O documento está disponível no site do hemocentro.

Serviço

Vapt Vupt Messejana - Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408.

Vapt Vupt Antônio Bezerra - Rua Demetrius de Menezes, 3750.