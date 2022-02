Obra de esgotamento sanitário calculada em R$ 137 milhões irá beneficiar oito bairros de Fortaleza

O Governo do Estado e a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) assinaram, na manhã desta terça-feira (22), ordem de serviço da 2ª etapa da obra de esgotamento sanitário da margem direita do Cocó, que vai beneficiar 100 mil pessoas de oito bairros de Fortaleza. A intervenção tem investimentos de R$ 137 milhões.

De acordo com o presidente da Cagece, Neuri Freitas, o serviço irá ampliar mais 162 mil metros da rede coletora de esgoto, além de entregar 25 mil ligações domiciliares, 10 mil ligações intradomiciliares, construção de 3 estações elevatórias.

Os bairros contemplados com a obra, cujo prazo de finalização é até 2025, são Cidade dos Funcionários, Edson Queiroz, Parque Manibura, Sapiranga, Luciano Cavalcante, Jangurussu, Cajazeiras e Barroso.

"Aqui em Fortaleza nós já temos 67% de cobertura de rede de esgoto. Ao final de todas as obras do plano de investimento da Cagece vamos chegar a 75%. Na margem do Cocó, quando concluirmos todas as obras, chegaremos a uma cobertura de 85%", garantiu Neuri Freitas.

A vice -governador do Ceará, Izolda Cela, destacou que a obra reduz a disseminação de doenças de transmissão hídrica e melhora a qualidade de vida da população. "Saneamento é saúde, é dignidade, é uma melhor condição de vida para as crianças, adultos, para todo mundo".

Reestruturação

A primeira etapa da obra do sistema de esgotamento sanitário da Capital foi lançada em janeiro de 2018. A ampliação da rede coletora da região teve investimentos de R$ 115 milhões, interligando mais de 9 mil imóveis.

Foram cerca de 150 km de nova tubulação de esgotamento sanitário, além de cinco estações elevatórias para bombeamento do esgoto coletado nas residências da área. O sistema instalado foi interligado ao macrossistema de esgoto de Fortaleza, que transportará o efluente coletado para Estação de Pré-Condicionamento da Cagece.