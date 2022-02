Fortaleza tem redução de 90% na média móvel de casos de Covid-19, diz Secretaria da Saúde

A pandemia da Covid-19 iniciou, na última semana, uma nova estabilidade de curva em Fortaleza, segundo o boletim divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) nessa segunda-feira (21). A média de ocorrências provocadas pela doença está em queda desde o fim de janeiro.

Conforme a análise, a média móvel registrada no domingo (20) (48,6 casos) é substancialmente inferior a registrada há duas semanas, representando uma queda de 90%. No texto, a SMS frisou que a magnitude da redução está associada também ao retardo da notificação dos casos mais recentes.

No entanto, mesmo quando considerado a média de duas semanas atrás, do dia 5 de fevereiro (469,9 casos), é possível observar uma redução consistente e rápida, quando comparado ao referido pico da média da terceira onda, registrado no dia de 19 de janeiro.

Entre os dias 14 e 20 de fevereiro, a proporção de positividade das amostras (RT-PCR) de residentes da Capital, analisadas pelos laboratórios da rede pública, foi de apenas 7,5%.

Retorno ao nível de atendimentos de antes da 3ª onda

Conforme o documento, os registros atuais de atendimentos para a doença retornaram ao nível observado antes da terceira onda. Segundo a secretaria, os índices das últimas semanas epidemiológicas são fortes evidências de que há uma tendência de redução da transmissão da doença no município.

"Nas quatro últimas semanas houve expressiva diminuição da demanda assistencial por síndrome gripal tanto nos Postos de Saúde quanto nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAS), associada à queda substancial dos casos de Covid-19 e redução das amostras positivas."

Redução de 80% da média móvel de mortes

A média móvel de óbitos causados pela Covid-19 apresentou uma redução preliminar de 80%. Conforme o boletim, entre 14 e 20 de fevereiro a média móvel estimada foi de 2,7, valor que é, preliminarmente, menor do que o registrado há duas semanas. Mais uma vez a SMS frisou que a magnitude da redução está associada também ao retardo da notificação dos casos mais recentes.

Segundo o texto, o pico da média móvel de óbitos da terceira onda ocorreu no dia 23 de janeiro (22,1 mortes), quatro dias depois da maior média de casos novos.

"A introdução de uma variante altamente transmissível, mesmo em tese menos agressiva, causou casos graves, principalmente, em indivíduos não vacinados e naqueles mais idosos com comorbidades e sem a dose de reforço, provocando aumento da mortalidade."

No entanto, a tendência atual é de declínio do número de óbitos a cada 24 horas.

