Grupo Royal Bets é o novo patrocinador do Fortaleza Basquete Cearense para 2023

A legalização de apostas esportivas no Brasil em dezembro de 2018 mudou de vez o mercado publicitário dos esportes, permitindo que empresas do ramo se firmassem nesse cenário. A Royal Bets é uma delas. Comemorando oito anos de trajetória e se estabelecendo como um destaque no segmento de entretenimento esportivo brasileiro, o Grupo Royal Bets busca criar novas parcerias com clubes esportivos, investindo em colaborações de peso e fortalecendo ainda mais equipes nacionais, como o Fortaleza Basquete Cearense, mais nova equipe a contar com o patrocínio do grupo.

O Diretor de Operações da Royal Bets, Lucas Vinicius, explica que o grupo buscou sempre não se limitar ao futebol nos apoios fornecidos. “A vontade de apoiar o esporte sempre esteve presente em nossos valores, assim queríamos abranger a maior gama de esportes além do futebol”, explica.

E para fomentar cada vez mais as equipes de diferentes modalidades esportivas, o grupo firmou parceria com a equipe do Fortaleza Basquete Cearense, com um patrocínio inicial de oito meses. Fundado em 2012, a equipe apelidada carinhosamente pelos seus torcedores de Carcalaion é comandada pelo técnico Flávio Aurélio dos Santos Soares e tem em seu histórico participações calorosas na cena do Basquete Mundial, que rendeu grandes vitórias até mesmo fora do país, como a Taça Cidade de Ming Guan na China.

Thalis Braga, Presidente do Fortaleza BC, recebeu a notícia da negociação e assinou o contrato com a mais nova apoiadora do time com orgulho e prestígio. “Ter o suporte de empresas nacionais como a Royal Bets é de importância fundamental para o Fortaleza Basquete Cearense/CFO, pois além de permitir que a equipe participe das competições de forma integral e nivelada ao panorama nacional, isso mostra que a Royal apoiará de modo incondicional cada jogador, dentro e fora das quadras, nos fortalecendo mais ainda para atingirmos os nossos objetivos e reforçando o compromisso com o basquete brasileiro”, comenta.

Um dos principais objetivos do patrocínio é fornecer o maior suporte possível ao esporte no Brasil e proporcionar às equipes, a partir do apoio oferecido, que elas sejam autossuficientes e possam construir mudanças positivas dentro do time e memórias significativas para os seus torcedores.

’’A Royal Bets tem apoiado equipes de futsal amador, futebol amador, beach tennis etc, sempre querendo levar nossa experiência ao maior número de pessoas ligadas ao esporte’’, comenta Lucas Vinicius, Diretor de Operações do Grupo Royal Bets.

Além dos esportes, o grupo busca inovar o mercado em 2023. Em sua plataforma, o usuário pode desfrutar do pagamento instantâneo – que está disponível 24 horas – e das melhores cotações do mercado. As mudanças fortalecem a presença da empresa na perspectiva do entretenimento esportivo brasileiro, que é um dos que mais crescem no mundo, favorecendo também o apoio a equipes de modalidades diversas.

