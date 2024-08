Azteca Calçados Inaugura nova loja em Iguatu

A Azteca Calçados, com presença consolidada no sul do Ceará, Pernambuco, Paraíba e recentemente em Caucaia, expandiu sua atuação com a inauguração de uma nova loja em Iguatu, na última quarta-feira (14). Localizada na Rua Floriano Peixoto, 593, no Centro, esta nova unidade se torna a segunda loja da rede em Iguatu e a 16ª no total.

A cerimônia de inauguração contou com um momento de bênçãos, seguido por um discurso de agradecimento dos diretores da Azteca Calçados, Ana Ricarda e Érico Motta. Um dos momentos mais animados da celebração foi a apresentação da equipe do Robô Maximus, de Fortaleza, que divertiu os presentes.

Após a cerimônia, um coffee break foi servido, oferecendo aos convidados a oportunidade de interagir, tirar fotos e entrevistar os diretores. A nova loja foi cuidadosamente projetada para oferecer um ambiente moderno e acolhedor, são mais de 580 mil itens à disposição e o maior painel de Led da Região Centro Sul. Reforçando o compromisso da Azteca Calçados com a excelência no atendimento ao cliente.

Suzana Palácio, gerente de comunicação da Azteca, destaca as melhorias da nova loja. “A unidade de Iguatu está equipada com instalações modernas e oferece um ambiente confortável, que eleva a experiência de compra. Esta inauguração é um marco no crescimento contínuo da Azteca Calçados e reflete nosso compromisso em proporcionar uma ampla variedade de calçados de alta qualidade”.

Serviço

Iguatu

Rua Floriano Peixoto, 593, Centro (Nova Loja)

R. Epitácio Pessoa, nº 74 - Centro

Caucaia

Av. Dom Almeida Lustosa, nº 2740 – Jurema

Juazeiro do Norte

R. São Pedro, nº 756 - Centro

R. São Pedro, nº 504 - Centro

R. São Pedro, nº 696 - Centro

R. São Luiz, nº 29 - Centro

Av. Ailton Gomes, nº 1660 - Pirajá

Barbalha

R. Princesa Isabel, nº 88 - Centro

Brejo Santo

R. Napoleão Araujo Lima, nº 224 - Centro

Crato

R. Dr. João Pessoa, nº 328 - Centro

R. Dr. João Pessoa, nº 386 - Centro

Icó

Av. Nogueira Acioly, nº 1196 - Centro

Araripina - PE

R. José Santiago Bringel, nº 81

Serra Talhada - PE

Rua Enock Ignácio de Oliveira - nº 607- Centro

Campina Grande - PB

R Maciel Pinheiro, nº 157 - Centro