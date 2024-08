Lágrimas que valem ouro

O choro está presente desde o nascimento até a nossa morte. Chorar ao nascer é bom sinal de saúde. Quando alguém chora por nossa partida, isso é um sinal de reconhecimento e afeto pelo que fizemos ao longo da existência. Choramos de felicidade e de tristeza. Ele demonstra o nosso estado emocional, nossa gratidão e a nossa sensibilidade. Além de aliviar a dor da alma, chorar faz bem ao nosso corpo e à nossa mente.

As lágrimas liberam sais minerais que afetam o humor, o que diminui o estresse e mantém o equilíbrio do nosso organismo. Por isso, seu gosto salgado. Você tinha conhecimento de que as lágrimas possuem características químicas distintas das lágrimas de felicidade ou tristeza? Quem está deprimido devido à morte de um familiar, todo o organismo sofre alterações na produção de neurotransmissores pelo cérebro. O ciclo do sono é interrompido e dormimos mal. As plaquetas sanguíneas ficam mais viscosas.

A tristeza toma conta de nosso corpo físico e mental. As lágrimas surgem como um fio de terra, para liberar tensões perturbadoras, nos desintoxicar e aliviar a dor. São lagrimas terapêuticas. Como disse Mario Quintana, “cada lágrima na face são palavras ditas de um sentimento calado”. Ao poder expressar e deixar fluir esse sentimento silenciado, estamos assumindo um sentimento nobre, que caracteriza nossa humanidade.

Muitas pessoas têm dificuldade em chorar e mostrar seus sentimentos, ficam paralisadas e distantes dos outros e de si mesmas. Estão tristes, mas as lágrimas não correm. Elas ficam presas e petrificadas. As pérolas simbolizavam as lágrimas petrificadas dos deuses na antiguidade romana. Nos lembra o ditado popular: “as lágrimas que os olhos não vertem, vertem os órgãos”. Se reprimimos o que sentimos e vivemos, ele se somatiza em nossos órgãos. Quando a boca cala, os órgãos falam e, quando a boca fala, os órgãos saram.

O que não expressamos com a boca, se imprime no nosso corpo em forma de doenças. A tristeza causada por um luto malsucedido pode atingir nossos pulmões. As lágrimas retidas são avisos para você parar e rever sua conduta com relação às suas emoções. As lágrimas são também consideradas como o pranto petrificado das sereias, contendo segredos escondidos no fundo do mar. São prantos construídos pelos desencantos da vida. Chorar é uma ótima forma de terapia.

Chorar não causa dor, o que causa dor são as razões pelas quais as lágrimas são derramadas: perda, traição, saudade... Ela libera tensões, nos permite fazer uma pausa e digerir um sentimento silenciado. Ter a oportunidade de chorar no colo ou nos braços de alguém em quem depositamos confiança nos proporciona conforto e ajuda a superar a dor. É nesse momento que compreendemos que não estou sozinho, que a dor de alguém pode ser aliviada por outra pessoa.

Ser capaz de enxugar lágrimas de alguém é um privilégio e nos traz conforto saber que posso aliviar a dor de alguém. Foi o que aconteceu com Verônica, que enxugou o rosto ensanguentado de Cristo e, como reconhecimento, teve a fotografia da face de Cristo ensanguentada estampada em seu lenço. Dessa forma, é crucial termos amigos que nos aceitem como somos e nos acolhem sem preconceitos. Que nos estendem as mãos quando caímos e nos ajudem a se levantar.

Como dizia Cora Coralina: “Muitas vezes basta ser: colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove”. Muitas vezes basta ser presença, silenciosa. Muitos animais, como cobras, tartarugas e crocodilos, também eliminam lágrimas. Conhecemos a expressão: “lágrimas de crocodilo”, para aquelas pessoas que fingem uma dor ou tristeza que não vem da alma. É o choro falso, hipócrita, que os criminosos usam para fugir da justiça.

Recentemente, as redes sociais revelaram que, em Mato Grosso, uma empresária bem-sucedida e mãe de família foi assassinada em sua própria residência. Durante o velório, o esposo chorava abundantemente como se fosse uma vítima, quando as investigações revelaram, mais tarde, que era o responsável pelo crime. Em uma das suas canções, Gal Costa afirma: “Tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento... Belezas são coisas acesas por dentro”.

Poder expressar um sofrimento, uma emoção contida, nos permite ressignificar a dor com o apoio da coletividade. Isso é sanador. Várias tatuagens de lágrimas simbolizam tristeza, perda e superação. Existem tatuagens de lágrimas de diversas cores: negras para lembrar as mães que perderam os filhos para a violência do estado; nas prisões, para expressar o desejo de vingança de um companheiro morto por rivais; e vermelhas para lembrar amigos mortos pela polícia.

Nas olimpíadas, as lágrimas derramadas tanto pelos atletas que perdiam e ganhavam quanto pelos espectadores provocavam uma emoção que transcendeu as fronteiras de línguas, raças, países e continentes. Era humanizador, num mundo de polarizações, onde o ódio é estimulado, as rivalidades fratricidas são uma constante. As olimpíadas de Paris foram uma "Socio terapia" universal. Vivenciamos emoções, derramamos lágrimas, nos abraçamos, vibramos com os vencedores e choramos com aqueles que perderam.

É emocionante assistir a este espetáculo de beleza, força e delicadeza. Foi possível notar que os embates e as lutas não tinham como objetivo eliminar o adversário, mas sim superar suas limitações. Foi gratificante ver o empenho de cada atleta em dar o seu melhor. Podemos perceber que, nas diferenças entre os atletas, havia algo de edificante que despertava empatia e orgulho saudável, nutrindo um sentimento de pertencimento à humanidade.

Foi um espetáculo que mostrou que todos os seres humanos têm a mesma aspiração, a mesma ambição de viver em paz e alegria, tendo um adversário como estímulo para superar-se a cada dia. As olimpíadas de Paris foram uma grande terapia para toda a humanidade.