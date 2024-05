Governo do Ceará anuncia convocação de 295 profissionais da Saúde

“Quero informar aos aprovados no concurso da saúde que nós fizemos um cronograma aprovado na Assembleia [Legislativa do Ceará], por meio de uma lei que enviamos, e estamos buscando cumprir fielmente o que está na lei. Hoje, no Diário Oficial do Estado, estarão os nomes. Você, convocado, fique atento para entrega da documentação, para daqui a alguns dias você tomar posse”, reforçou o governador.