Fortaleza lidera ranking de capitais brasileiras com melhores índices de alfabetização

Fortaleza ficou em primeiro lugar entre as capitais brasileiras com os melhores resultados de alfabetização na idade certa. Os dados são do 1º Relatório de Resultados do Indicador Criança Alfabetizada e foram divulgados nessa terça-feira (28) pelo Ministério da Educação (MEC).

Na Capital, 74,03% das crianças atualmente matriculadas no 2º ano do Ensino Fundamental foram alfabetizadas na idade certa no ano passado.

De acordo com o prefeito José Sarto (PDT), o índice é resultado da ampliação de vagas em creches, da construção de novas escolas e da facilitação do acesso à educação desde os primeiros anos de vida. "Com boa estrutura, equipe dedicada e projeto pedagógico bem elaborado, estamos nos consolidando como referência nacional", afirmou.

Veja também Ceará Plano Nacional de Educação é prorrogado até o final de 2025; entenda os impactos da mudança do prazo Ceará Ceará supera média nacional e tem melhor índice de alfabetização de crianças do Brasil

Participação na pesquisa

O indicador foi calculado, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a partir de dados apurados pelas avaliações aplicadas pelos estados em 2023. Participaram do relatório 85% dos alunos das redes públicas de todo o País. Em Fortaleza, a taxa de participação foi de 93,9% dos estudantes.

"Fortaleza já foi penúltimo lugar no Ceará em alfabetização das crianças na idade certa em 2012 e, agora, 12 anos depois, comemora o resultado de muito trabalho, engajamento e dedicação dos professores, gestores e demais colaboradores da educação, foco na aprendizagem das crianças e em valorização profissional”, comemora o atual secretário da Educação, Jefferson Maia.

Veja também Ceará Mais da metade dos alunos do CE terminam Ensino Fundamental com aprendizado ‘crítico’ em Matemática

Média brasileira é de 56% das crianças alfabetizadas na idade certa

De acordo com o Inep, em 2023, 56% das crianças brasileiras das redes públicas chegaram ao patamar de alfabetização adequado para o 2º ano do Ensino Fundamental. Com o resultado, o País recuperou o desempenho de alfabetização anterior à pandemia de Covid-19 — o novo indicador é 20 pontos percentuais maior que o apresentado pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) em 2021.

Com um resultado de 85%, o Ceará, inclusive, superou a média nacional e conquistou o melhor índice de alfabetização infantil do Brasil.