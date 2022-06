Governo cede terreno à Prefeitura de Fortaleza para construção de Cuca no Vicente Pinzón

O Governo do Estado cedeu à Prefeitura de Fortaleza um imóvel localizado no bairro Vicente Pinzón para que seja construído no local um Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cuca) e uma escola municipal. O terreno cedido era a sede do antigo Centro Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC) Maria Felício Lopes.

A cessão foi autorizada pela lei estadual 18.093/22, publicada no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira (3).

O imóvel cedido, diz a Lei, atualmente está sob a responsabilidade da Secretaria da Educação (Seduc). O bem tem 90 metros de frente e 171 metros em cada lateral. A área é de 15.390 m² e fica próxima ao Residencial do Alto da Paz.

O Cuca do Vicente Pinzón está nos planos da prefeitura há algum tempo. E na discussão orçamentária de 2022 foi defendido como uma das obras prioritárias.

Detalhes da cessão

A Lei Estadual indica que a cessão será formalizada por meio de Termo de Cessão de Uso, mediante cláusulas e condições nele estabelecido. Outro ponto é que caso não seja utilizado para a construção do Cuca e da escola, o imóvel com todas as benfeitorias e sem qualquer indenização, deve retornar ao Estado.

Em novembro de 2011, o prefeito José Sarto inaugurou, em uma área vizinha a cedida, o Centro de Educação Infantil (CEI) Rachel Guimarães Martins Barbosa. Na inauguração, Sarto anunciou a construção de um novo Cuca, a ser estruturado ao lado do CEI.

À época, o gestor disse que o Cuca no Vicente Pinzón estava em fase de elaboração, com previsão para início das obras em 2022.

Em abril, a Prefeitura inaugurou o mais recente Cuca de Fortaleza, no bairro Pici. o equipamento custou cerca de R$ 26,4 milhões, e foi construído onde funcionava o antigo prédio do Centro Social Urbano (CSU) e possui cerca de 16 mil m² de área.

Fortaleza tem 5 Cucas:

Cuca Barra

Endereço: Av. Presidente Castelo Branco, 6417, Barra do Ceará;



Endereço: Av. Presidente Castelo Branco, 6417, Barra do Ceará; Cuca Mondubim

Endereço: Rua Santa Marlúcia, s/n, Mondubim;



Endereço: Rua Santa Marlúcia, s/n, Mondubim; Cuca Jangurussu

Endereço: Av. Castelo de Castro esq Av. Contorno Leste, s/n, Jangurussu;



Endereço: Av. Castelo de Castro esq Av. Contorno Leste, s/n, Jangurussu; Cuca Pici

Endereço: Coronel Matos Dourado, 1499, Pici;



Endereço: Coronel Matos Dourado, 1499, Pici; Cuca José Walter

Endereço: Rua 69, José Walter, ao lado da Areninha.

Os Cucas Barra, Mondubim, Jangurussu, José Walter e Pici, segundo a Prefeitura, atendem prioritariamente jovens de 15 a 29 anos. São ofertados cursos, práticas esportivas, difusão cultural, formações e produções na área de comunicação e atividades que fortalecem o protagonismo juvenil.

