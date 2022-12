Fundação Edson Queiroz concede milhares de bolsas de estudos para pessoas de baixa renda na Unifor

A partir de 2023, a Fundação Edson Queiroz vai conceder milhares de bolsas de estudo filantrópicas na Universidade de Fortaleza (Unifor) para pessoas de baixa renda. O processo seletivo será aberto 16 de janeiro e se encerra no dia 26 do mesmo mês. O benefício será para estudantes de cursos presenciais ou a distância (EAD).

Os candidatos com renda familiar bruta mensal per capita de até um salário mínimo e meio terão direito a bolsa integral. Já o candidato que tiver renda bruta mensal per capita de até três salários poderá concorrer a bolsa de 50%.

A concessão das bolsas filantrópicas é resultado da obtenção pela Fundação Edson Queiroz do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), do Ministério da Educação.

COMO CONSEGUIR A BOLSA

O processo seletivo poderá ser feito por estudantes que concluíram o ensino médio até alunos já matriculados em cursos de outras instituições de ensino superior do Ceará ou da própria Unifor.

Os candidatos interessados deverão realizar os seguintes passos:

Realizar o preenchimento eletrônico da ficha socioeconômica;

Providenciar o envio de documentação de comprovação de renda salarial familiar, tudo de forma virtual;

A entrega da documentação deve ser feita até o dia 24 de fevereiro;

O resultado final dos contemplados com as bolsas será divulgado no portal da Unifor no dia 4 de abril de 2023.

A concessão das bolsas só acontecerá após aprovação da análise e comprovação socioeconômicas dos candidatos inscritos.

O preenchimento eletrônico e envio de documentos deve ser feito através do site www.unifor.br/cebas. O edital completo está disponível no site da instituição.

WhatsApp do Diário do Nordeste

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE