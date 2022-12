Governo libera R$ 50 milhões para bolsas da Capes; veja quem deve receber

O governo federal liberou R$ 50 milhões para o pagamento de bolsas da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Foi o que disse nesta quinta-feira (8) - durante a reunião do Conselho Técnico Científico - a presidente da fundação, Claudia Toledo. As informações são do Globo.

Esse valor corresponde a apenas 25% do que é necessário para que todos os bolsistas recebam. A prioridade será para programas voltados à formação de professores da educação básica.

Ainda faltam receber estudantes de mestrado, doutorado e pós-doutorado do Brasil e do exterior, que somam cerca de R$ 150 milhões.

Contigenciamento do MEC

Na última terça-feira (6), a Capes anunciou que não conseguiria pagar 200 mil bolsas por conta de contingenciamentos do Ministério da Economia. O depósito deveria ter ocorrido até a quarta-feira (7).

“Diante desse cenário, a CAPES cobrou das autoridades competentes a imediata desobstrução dos recursos financeiros essenciais para o desempenho regular de suas funções, sem o que a entidade e seus bolsistas já começam a sofrer severa asfixia”, informou o órgão.