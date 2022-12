Partido de Bolsonaro entra na Justiça para cassar mandato de Sergio Moro, diz colunista

O Partido Liberal (PL), ao qual o presidente Jair Bolsonaro é filiado, acionou o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) na Justiça, para tentar cassar seu mandato de senador. As informações são da colunista Bela Megale, do jornal O Globo.

O objetivo é que a ação abra uma brecha para que uma nova eleição seja realizada no Paraná e, assim, que a vaga seja ocupada por Paulo Martins, candidato do partido - que ficou em segundo lugar.

A ação pedida ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) quer a investigação de supostas irregularidades em gastos e doações antecipadas da campanha de Moro. O caso corre em segredo de Justiça.

Integrantes do partido disseram que a medida foi feita pelo diretório estadual, em coordenação com a cúpula do PL, presidido por Valdemar Costa Neto.

Reunião com Bolsonaro

Moro foi eleito para senador pelo Paraná com 33% dos votos, enquanto Paulo Martins teve 29%.

O ex-juiz tem uma reunião com Bolsonaro no Palácio do Alvorada, nesta quinta-feira (8), e a ação contra ele deve ser um dos temas da conversa.

À coluna, a defesa de Moro disse que não teve acesso aos autos da ação, mas que tem segurança na conduta do senador eleito e na lisura das contas da campanha.