Militar da FAB acusado de assassinar colega com tiro é solto pela Justiça Militar

O soldado da Força Aérea Brasileira (FAB), Felipe de Carvalho Sales, 19 anos, foi solto do presídio por decisão da Justiça Militar. A prisão em flagrante ocorreu no dia19 de novembro, após sacar uma pistola e atirar na cabeça de Kauan Jesus de Cunha Duarte, 19 anos. A liberação da Felipe aconteceu no dia 30 de novembro, mas só foi divulgada nesta quarta-feira (7).

Os dois eram colegas da FAB e teriam brigado durante uma troca de turno no Ministério da Defesa, em Brasília. O corpo da vítima teria sido encontrado dentro do anexo da pasta.

Em entrevista ao g1, o Superior Tribunal Militar (STM) não explicou o motivo da liberação de Felipe, e reforçou que "o caso está em sigilo".

"Acredito que ele seja denunciado ainda este ano", concluiu o juiz federal da Justiça Militar , Frederico Magno Melo Veras.

Entenda o caso

No dia 19 de novembro, dois militares da FAB brigaram durante uma troca de turno no Ministério da Defesa. O desentendimento teria acontecido por volta das 7h de sábado (19) e terminou com um dos militares atirando na cabeça do outro.

Felipe de Carvalho Sales, de 19 anos, teria sacado uma pistola e atirou na cabeça de Kauan Jesus de Cunha Duarte. O corpo da vítima teria sido encontrado dentro do anexo da pasta.

Como se trata de crime militar, os inquéritos deverão ser tocadas pela própria FAB, sem a atuação da Polícia Civil do Distrito Federal.

Ainda segundo informações do Metropoles, o carro do Instituto Médico Legal chegou para fazer a retirada do corpo por volta das 11h05.